L andare a fare acquisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L andare a fare acquisti.



Soluzione 8 lettere : SHOPPING

Significato/Curiosita : L andare a fare acquisti

Avvertenze. la sindrome da acquisto compulsivo è un disturbo del controllo degli impulsi che indica il desiderio compulsivo di fare acquisti, anche denominato...

Se stai cercando l'omonimo film di paul w. s. anderson, vedi shopping (film). shopping è un termine inglese entrato nel vocabolario italiano per definire...

La graminacea con i cui semi si possono fare le corone del rosario; Lo deve fare il portiere di calcio; Fanno fare il passo più lungo della gamba; Imposta interna alle finestre per fare buio; Facilita gli acquisti ; acquisti in centro; Il pallino degli acquisti ; Colui che assiste negli acquisti altrui;