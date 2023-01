Alan, insigne matematico inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alan, insigne matematico inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TURING

Significato/Curiosita : Alan insigne matematico inglese

Londra, 20 marzo 1727) è stato un matematico, fisico, astronomo, filosofo naturale, teologo, storico e alchimista inglese, considerato uno dei più grandi...

Un ritratto di alan turing in giovane età alan mathison turing (londra, 23 giugno 1912 – manchester, 7 giugno 1954) è stato un matematico, logico, crittografo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

