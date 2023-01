Fa le veci del monarca in una colonia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa le veci del monarca in una colonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VICERE

Significato/Curiosita : Fa le veci del monarca in una colonia

Moglie maria teresa d'asburgo-lorena, facendo le veci dei loro consuoceri, ovvero ranieri d'asburgo, viceré del lombardo-veneto e maria elisabetta di savoia-carignano...

Disambiguazione – se stai cercando il film di roberto faenza, vedi i viceré (film). i viceré è il romanzo più celebre di federico de roberto, ambientato sullo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 3 gennaio 2023

Il prelato che fa le veci del vescovo; Negli antichi eserciti faceva le veci del capitano; Titolo di chi faceva le veci del sovrano; I tutori ne fanno le veci ; Bastone prezioso posseduto da un monarca ; Il titolo del monarca ; Cartone animato su un elefante monarca ; Il governare di un monarca ; Nido di una colonia di api; Era una colonia francese in Asia; Fiume che bagna colonia ; Un appellativo di rispetto usato nell India colonia le;