Il Vasco che canta Un bar sulla via Lattea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Vasco che canta Un bar sulla via Lattea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BRONDI

Significato/Curiosita : Il vasco che canta un bar sulla via lattea

Dall'url originale il 9 gennaio 2015). ^ guccini, ligabue, pausini, nomadi e forse vasco. il 25 giugno un concerto pro terremotati – il fatto quotidiano...

Vedi brondi (disambigua). brondi telefonia s.p.a. è una azienda italiana attiva nel settore della telefonia. fondata a torino da lorenzo brondi nel 1935... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 3 gennaio 2023

Altre definizioni con vasco; canta; sulla; lattea; Noto romanzo di vasco Pratolini; Il soprannome di vasco Rossi; L amò vasco da Gama; vasco da __ navigatore; canta assieme ad altri; Gianna Nannini canta quelli disegnati sui metrò; Laura che canta Strani amori; Il canta nte Bublé; Si usa per cancellare sulla lavagna; Due frecce sulla tastiera; Rivali dei neri sulla scacchiera; Sfreccia sulla pista gelata; Una è la Via lattea ; Relativo a strutture cosmiche come la Via lattea ; Insiemi di stelle come la Via lattea ; La nostra è la Via lattea ; Cerca nelle Definizioni