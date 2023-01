Solido come un uomo forte o un metallo trattato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Solido come un uomo forte o un metallo trattato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TEMPRATO

Significato/Curiosita : Solido come un uomo forte o un metallo trattato

Considerato l'oro un metallo "immortale", capire come produrlo a partire da metalli vili significa sapere come rendere immortale un corpo mortale. lo...

Artistiche. lo stesso argomento in dettaglio: tempra § vetro. il vetro temprato viene ottenuto per indurimento tramite trattamento termico (tempra). il... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 3 gennaio 2023

Altre definizioni con solido; come; uomo; forte; metallo; trattato; solido rifrangente; Fatte passare dallo stato solido allo stato liquido; Involucro solido dell uovo; solido che finisce a punta; come un nobile ufficialmente visconte o duca; come dire molta; come certi comportamenti zotici; Tracciate con la matita come linee e figure; Un uomo ... per Mary; Fu incoronato re d ltalia nel duomo di Milano; uomo con testa di toro; Un uomo senza volontà; No tradotto a Berlino e Francoforte ; Teme il forte caldo; forte odore di canfora; Smania, forte desiderio; Composto chimico che contiene un metallo ; Come pezzi di metallo uniti con il calore; Rivestimento estetico lucente su un metallo ; metallo per cornici, per posate e per vassoi; Vetro trattato per essere più resistente; Antico trattato indiano sull arte di amare; Scrisse lo storico trattato Il principe; È ampiamente trattato in un noto libro dello psicanalista Massimo Recalcati; Cerca nelle Definizioni