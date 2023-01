Sacerdote che abbandona il ruolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sacerdote che abbandona il ruolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Sacerdote che abbandona il ruolo

Del decalogo è invalida, eccetto che in pericolo di morte». cic can. 1378 (1983): «il sacerdote che agisce contro il disposto del can. 977, incorre nella...

All'interno dell'istituzione ecclesiastica. (en) lo spretato, su internet movie database, imdb.com. (en) lo spretato, su allmovie, all media network. (en) the unfrocked...