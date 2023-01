Può precedere duca e prete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può precedere duca e prete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARCI

Significato/Curiosita : Puo precedere duca e prete

Conferenza, mazzarino si preoccupa perfino della qualifica che deve far precedere il suo nome nella firma del trattato: «mi accontenterei volentieri di...

L'associazione ricreativa e culturale italiana, in acronimo arci, è un'associazione di promozione sociale italiana fondata a firenze il 26 maggio 1957... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 3 gennaio 2023

Altre definizioni con precedere; duca; prete; Nome che può precedere Grazia o Luisa; Può precedere duca; Può precedere sec e volée; Può precedere Capanna; Come un nobile ufficialmente visconte o duca ; Può precedere duca ; Dal linguaggio maleduca to; Così sta a tavola l educa to; Lo dice il prete : la messa è finita, __ in pace; Il Sean interprete di This must be the place; Si dice di prete se che oltrepassano i limiti; Lo dice chi desidera e prete nde; Cerca nelle Definizioni