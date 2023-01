Lo è un pungo colpito con grande potenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un pungo colpito con grande potenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AFFONDATO

Significato/Curiosita : Lo e un pungo colpito con grande potenza

Sorvegliate dalle marine nemiche e approssimarsi ai bersagli senza destare molta attenzione. una delle navi scelte fu la pungo, una bananiera praticamente...

affondate la bismarck! (sink the bismarck!) è un film del 1960 diretto da lewis gilbert. film di guerra ambientato nello scenario atlantico che va dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 3 gennaio 2023

