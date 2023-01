Prese in giro, sono oggetto di scherno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prese in giro, sono oggetto di scherno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IRRISE

Significato/Curiosita : Prese in giro sono oggetto di scherno

A cui dedicò uno dei suoi film. star mondiale del cinema, fu oggetto di adulazione e di critiche serrate, anche a causa delle sue idee politiche. nei...

Sensuale, la monna lisa è stata di volta in volta amata e idolatrata, ma anche irrisa e vandalizzata. la gioconda viene ammirata ogni giorno da circa trentamila... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 3 gennaio 2023

