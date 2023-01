L oggetto di ogni comunicazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L oggetto di ogni comunicazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MESSAGGIO

Significato/Curiosita : L oggetto di ogni comunicazione

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi messaggio (disambigua). per messaggio si intende il testo di una comunicazione diretta da un mittente...

Altre definizioni con oggetto; ogni; comunicazione; Prese in giro, sono oggetto di scherno; Un oggetto messo all asta; Permette d avvicinare o allontanare il soggetto ; Volume occupato da un oggetto ; Ambizioso a ogni costo; Caratterizza ogni cravatta; Tempo su cui il destino ha perso ogni diritto; Troncare ogni rapporto: __ i ponti; Il codice di comunicazione dei sordomuti; Piccolo vano in comunicazione col tinello; Mezzo di comunicazione ; Erano un metodo di comunicazione utilizzato dai nativi nordamericani; Cerca nelle Definizioni