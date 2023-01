Momenti che rovinano la reputazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Momenti che rovinano la reputazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Momenti che rovinano la reputazione

Spesso lui stesso o qualcun altro rovinano la sua reputazione e lo fanno sembrare immaturo come un bambino, ad esempio la madre in alvin il negoziatore o...

Tenta sempre di comportarsi da saputello e finisce per rimediare solo figuracce; aldo, invece, che all’apparenza sembra non avere nessun tipo di problema...