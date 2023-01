Mammiferi africani come Pumbaa del Re Leone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mammiferi africani come Pumbaa del Re Leone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FACOCERI

Significato/Curiosita : Mammiferi africani come pumbaa del re leone

Figura di pumbaa ne il re leone. un facocero è apparso anche in pomi d'ottone e manici di scopa. essendo dei grandi mammiferi e per via del loro forte...

Nello spazio sono tapiri, invece nel romanzo da cui è tratto il film sono facoceri. warthog, nome inglese del phacochoerus africanus è il nome, usato dai... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 3 gennaio 2023

Altre definizioni con mammiferi; africani; come; pumbaa; leone; È uno dei mammiferi più piccoli al mondo; mammiferi plantigradi; Lentissimi mammiferi ; mammiferi dal musetto bianco e nero; Dolcissimi frutti africani ; africani di Massaua; africani di Addis Abeba; Gli africani di Tripoli; Lo sono piante come aranci e limoni; come un nobile ufficialmente visconte o duca; Solido come un uomo forte o un metallo trattato; come dire molta; Il Matata di Timon e pumbaa del Re Leone swa; Lo è il personaggio pumbaa de Il re leone; leone mitologico con testa di aquila; Nome di un re con il Cuor di leone ; I... seguaci di Brancaleone ; La faceva Napoleone firmando;