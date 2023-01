Disinfettante o germicida: __ medico-chirurgico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disinfettante o germicida: __ medico-chirurgico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRESIDIO

Significato/Curiosita : Disinfettante o germicida: medico-chirurgico

Il presidio medico chirurgico è un prodotto o un dispositivo che contiene una o più sostanze disinfettanti, germicide, battericide, fungicide, insetticide...

presidio ospedaliero presidio – città statunitense nel texas presidio – in ambito it attività sistemista di monitoraggio e gestione operativa di un sistema... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 3 gennaio 2023

Un disinfettante da piscine; Un potente disinfettante ; Un ottimo disinfettante ; È usato come disinfettante nelle piscine; L usa il medico per auscultare i battiti; medico numero uno di un reparto ospedaliero; Lo valuta il medico ; Un medico particolare; Dev essere vuoto prima di un intervento chirurgico ; Eseguire un procedimento chirurgico ; Comune intervento cardiochirurgico ing; Tubicino usato in ambito chirurgico e terapeutico;