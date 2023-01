Lo dice il prete: la messa è finita, __ in pace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo dice il prete: "la messa è finita, __ in pace". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANDATE

Significato/Curiosita : Lo dice il prete: la messa e finita in pace

Eleison e altri testi dell'ordinario della messa (ad esempio il gloria, la sequenza, il credo, il santo, l'osanna, l'andate, la messa è finita), alle parole...

Tempistiche. andate tutti affanculo su rockit scheda sul sito della tempesta dischi, su shop.latempesta.org. url consultato il 3 luglio 2011. ^ (en) andate tutti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 3 gennaio 2023

