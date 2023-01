Lo è il diamante non ancora raffinato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il diamante non ancora raffinato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GREZZO

diamanti sintetici ottenuti attraverso il processo hpht (ad alta temperatura e pressione). un diamante sintetico è un diamante prodotto attraverso un processo...

grezzo – petrolio allo stato in cui viene estratto dai giacimenti grezzo – minerale grezzo grezzo – azienda produttrice di videogiochi grezzo – frazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 3 gennaio 2023

