Cetacei d acqua dolce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cetacei d acqua dolce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : INIE

Significato/Curiosita : Cetacei d acqua dolce

I cetacei (cetacea brisson, 1762) sono un infraordine di mammiferi euteri, completamente adattatisi alla vita acquatica. il nome cetaceo deriva dal greco... brisson, 1762) sono un infraordine di mammiferi euteri, completamente adattatisi alla vita acquatica. il nomederiva dal greco... L'inia (Inia geoffrensis), detta anche bonto, è un cetaceo diffuso nelle acque dolci dell'America Meridionale. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Cetacei d acqua dolce : cetacei; acqua; dolce; Una nave per la caccia ai cetacei ; cetacei noti per la loro intelligenza e socialità; Enorme vasca per cetacei ; Un enorme vasca per cetacei ; Stile di nuoto da cetacei ; cetacei dei fiumi sudamericani; cetacei che si spiaggiano; cetacei forniti d un enorme dente; Quelli minerali sono disciolti in acqua ; acqua stagnante; Ciascuno tira l acqua al proprio; Lentamente scavati dall acqua ; Sottili getti d acqua ; Quelli minerali sono disciolti nell acqua ; Un manufatto che porta l acqua nei campi; Entra in acqua con le bombole sulle spalle; dolce sentimento; dolce tristezza; Un dolce candido e friabile; dolce simile al plum cake; dolce siciliano cilindrico con la ricotta; Tipico dolce mantovano; Un classico dolce natalizio; Il tipico dolce pasquale napoletano con ricotta e canditi;

Cerca altre Definizioni