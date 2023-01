Ha bisogno di dormire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha bisogno di dormire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASSONNATO

Significato/Curiosita : Ha bisogno di dormire

E il suo bisogno di dormire è ridotto oltre il minimo immaginabile, sicché non vi è bisogno di altri guardiani per bifrost salvo il caso di sua assenza...

Occhi assonnati ritratto nel 1824 da charles bird king. occhi assonnati (vero nome ištába, traslitterato in ishtakhaba, in inglese sleepy eyes; contea... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 3 gennaio 2023

