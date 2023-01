Studia piccolissimi esseri viventi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studia piccolissimi esseri viventi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : BATTERIOLOGO

Significato/Curiosita : Studia piccolissimi esseri viventi

Concentrazione ( nen) è una particolare energia sprigionata dagli esseri viventi. la parola giapponese "nen" deriva dall'ideogramma cinese "nian" ()...

La batteriologia è una branca della biologia che si occupa dello studio dei batteri, sotto il profilo morfologico, chimico e funzionale.

