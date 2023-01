Riportate in salute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riportate in salute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SANATE

Significato/Curiosita : Riportate in salute

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi salute (disambigua). le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate...

La locuzione latina medicus curat, natura sanat, può essere tradotta letteralmente come: il medico cura, la natura guarisce. nella saggezza latina con... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 2 gennaio 2023

riportate alla memoria; Tralasciate, non riportate ; Frasi altrui riportate in un discorso; Informazioni recenti riportate sui quotidiani; Offrono trattamenti per la salute psicofisica; Vigila sulla salute di tutto il mondo; Grassoccio, come un neonato in salute ; Gracili, delicati di salute ;