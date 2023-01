Recipiente per l acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipiente per l acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CATINO

Significato/Curiosita : Recipiente per l acqua

Significati, vedi catino (disambigua). disambiguazione – "bacile" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi bacile (disambigua). un catino metallico... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 2 gennaio 2023

Altre definizioni con recipiente; acqua; Grosso recipiente ; recipiente per preparare infusioni; recipiente di vetro con coperchio; Panciuto recipiente di vetro; Creare un vuoto nell acqua , tipico delle eliche navali; Corso d acqua ridotto ma movimentato; Pieno di acqua nei pori; Galleggia sull acqua ; Cerca nelle Definizioni