Ornati di fregi e fiori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ornati di fregi e fiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ARABESCATI

Festone è un ornamento, scolpito in marmo e lavorato a stucco, composto da un intreccio di rami, di frutta, di fiori e di foglie legate con un nastro e sospese...

Il marmo arabescato è una varietà di marmo bianco molto pregiata con venature grigio scure, dette "arabeschi". è estratto sulle alpi apuane versiliesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 2 gennaio 2023

