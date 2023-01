Macchina per la macinazione del grano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchina per la macinazione del grano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MOLINO

Significato/Curiosita : Macchina per la macinazione del grano

Da far «farro») è il prodotto della macinazione dei frutti secchi o dei semi di varie piante: si ha farina di grano, di mais, di orzo, di farro, di riso...

Bivacco molino – bivacco situato a balme el molino – café-concert situato a barcellona molino dorino – mulino ad acqua situato a milano molino stucky –... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 2 gennaio 2023

Altre definizioni con macchina; macinazione; grano; macchina per sollevare grossi pesi; Una macchina con il mandrino; Apparecchio, macchina rio; La macchina con cui si disegna la segnaletica stradale; Un sottoprodotto della macinazione ; Il raccogliere il grano maturo; Così è il grano separato e pulito; C è quella di grano duro; Lo è il grano per le galette; Cerca nelle Definizioni