È lungo quello vizioso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È lungo quello vizioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GIRO

Significato/Curiosita : E lungo quello vizioso

essendo umani e non potendole avere tutte, è necessario che sia tanto prudente, e se è possibile, liberarsi della forma del vizioso. ma anche non si...

Termine giro si può intendere: giro d'italia – competizione ciclistica giro – in filatelia, insieme di francobolli con il medesimo soggetto francesco giro –... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 2 gennaio 2023

Altre definizioni con lungo; quello; vizioso; Un lungo andito; Una sciocca dal collo lungo ; Fanno fare il passo più lungo della gamba; I bar che si incontrano lungo le strade di campagna; quello Bessemer viene usato nelle acciaierie; Significativo per quello che rappresenta; C è quello de la Piata; Si incassa quello di presenza; Il Dovizioso della Yamaha; Lo sport di Dovizioso ; Se è vizioso , non ha fine; Circolo vizioso ; Cerca nelle Definizioni