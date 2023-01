Entra in cabina... con una matita in mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Entra in cabina... con una matita in mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ELETTORE

Significato/Curiosita : Entra in cabina... con una matita in mano

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi elettore (disambigua). un elettore è colui che ha il diritto di esprimere il proprio voto in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 2 gennaio 2023

Altre definizioni con entra; cabina; matita; mano; Farmaci stimolanti del sistema nervoso centra le; Opposta all entra ta; Subentra nella proprietà; entra taccia, brutto intervento nel calcio; Un bolide con la cabina ; Marcare una crocetta in cabina elettorale; Una cabina frigorifera; Dice la sua in una cabina ; Tracciate con la matita come linee e figure; Colore tenue e delicato come una matita ; Una matita o un lapis a Londra ing; Una matita rossa da disegno; Si dice di Stato o persona che si lascia mano vrare; Livio, poeta classico romano ; Miscuglio... umano ; Cucito a mano in modo provvisorio;