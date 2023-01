Un antica portoghese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un antica portoghese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un antica portoghese

-9.183333 il portogallo (in portoghese: portugal; in mirandese: pertual), ufficialmente repubblica portoghese (in portoghese: república portuguesa), è uno...

Scale:30000051°25'n 8°33'w / 51.416667°n 8.55°w51.416667; -8.55 l'rms lusitania è stato un transatlantico britannico in servizio agli inizi del xx secolo...