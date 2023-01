Un alto funzionario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un alto funzionario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIRETTORE

Significato/Curiosita : Un alto funzionario

Gabinetto è il funzionario che dirige il gabinetto, vale a dire l'ufficio formato dai più stretti collaboratori di un alto funzionario politico (ad esempio...

direttore – colui che dirige un gruppo di persone in un determinato settore d'attività direttore – membro del direttorio, organo istituito con la costituzione...

