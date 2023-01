L usa il medico per auscultare i battiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L usa il medico per auscultare i battiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : STETOSCOPIO

Generale. stetoscopio (dal greco st, stéthos, «petto»), è uno strumento medico utile all'auscultazione del torace. primi stetoscopi lo stetoscopio fu inventato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

