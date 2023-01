Una forma di foce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una forma di foce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DELTA

Significato/Curiosita : Una forma di foce

Altri significati, vedi foce (disambigua). la foce del fiume marecchia presso rimini per foce si intende la parte finale di un fiume o altro corso d'acqua...

delta (d, d) – quarta lettera dell'alfabeto greco delta – quarta lettera dell'alfabeto fonetico nato delta – film del 2008 diretto da kornél mundruczó... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

Altre definizioni con forma; foce; Riferimenti ad altre informa zioni; Attaccante... in forma ; Ghiandola a forma di farfalla alla base del collo; Il forma to più comune ing; Trascina verso la foce ; La bagna la foce del Don; Un tipo di foce ; Città inglese alla foce del fiume Mersey; Cerca nelle Definizioni