Lo è la traduzione fatta parola per parola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la traduzione fatta parola per parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LETTERALE

Significato/Curiosita : Lo e la traduzione fatta parola per parola

Vedi parola di dio (film). dipinto che illustra la risposta di gesù alle tentazioni del demonio: «non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che...

Proposizionale, un letterale è una formula atomica o la sua negazione. un letterale può essere di due tipi: positivo o negativo. dato un letterale l {\displaystyle... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

