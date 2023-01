Titolo per arcivescovi di rito orientale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Titolo per arcivescovi di rito orientale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PATRIARCA

Significato/Curiosita : Titolo per arcivescovi di rito orientale

Patriarchi cristiani di rito orientale, oltre che per il patriarca di gerusalemme dei latini. si usa tanto per i patriarchi cattolici quanto per i patriarchi...

Francesco moraglia, patriarca di venezia patriarca (dal greco antico pat patèr àrchon, cioè "padre-capo") è un alto titolo tra i vescovi delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

