Suona la campana... o bussa alla porta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suona la campana... o bussa alla porta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BATACCHIO

Significato/Curiosita : Suona la campana... o bussa alla porta

Famiglia capendo che la pace è trovare nuovamente i propri cari dopo una vita lunga e felice. nell'ultima scena, damon bussa alla porta di casa salvatore...

Campanella con batacchio il batacchio (detto anche battaglio o batocchio) è un percussore (di piccole, medie o grandi dimensioni a seconda della campana)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

