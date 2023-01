Stanziata, destinata, come una risorsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stanziata, destinata, come una risorsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALLOCATA

Significato/Curiosita : Stanziata destinata come una risorsa

Ferrovia ad alta velocità in fase di costruzione tra bangkok e nong khai, destinata a essere ulteriormente prolungata fino a singapore. queste nuove linee...

Amministrativi, la squadra ospitante della fase finale, i paesi bassi, viene allocata nella prima semifinale. tutti gli incontri vedono l'utilizzo della goal-line... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

Popolazione dell Africa stanziata tra Kenya e Tanzania; Antica popolazione stanziata nel Salento; Antica popolazione italica stanziata in Campania; La cifra stanziata ; Flusso di dati audio video da un server a più destinata ri tramite una rete telematica; Il recapito al destinata rio; Consegnato al destinata rio; destinata a lui o a lei; Animale come l ermellino; come il lupo delle favole; come la migliore condizione; La e come è scritta nei telegrammi; Una risorsa aggiuntiva dei microprocessori per computer; La risorsa nella manica; Usare male una risorsa ; La risorsa ... nella manica;