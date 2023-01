Lo sport invernale in cui si spara... con gli sci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sport invernale in cui si spara... con gli sci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BIATHLON

Significato/Curiosita : Lo sport invernale in cui si spara... con gli sci

1923/24 fece sì che il villaggio fiorisse. venne allora offerto il primo corso di sci di gruppo per gli ospiti. il pioniere austriaco dello sci sepp bildstein...

Il biathlon è uno sport invernale, appartenente al gruppo dello sci nordico, i cui partecipanti competono in due specialità, il tiro a segno con la carabina... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

Altre definizioni con sport; invernale; spara; Come il camion pieno di merce da trasport are; Impacchettare per garantire un trasport o sicuro; Le esport ano i Siciliani; Per trasport are polli; Stazione invernale ai piedi del Monte Bianco; Il malanno invernale per definizione; Centro invernale dei Grigioni; Festa cattolica invernale di benedizione dei ceri; Così la spara chi racconta frottole; Fessure da cui spara re; Piccoli esplosivi spara ti per divertimento; Se è bianca non spara ; Cerca nelle Definizioni