Sette giorni fa: la settimana __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sette giorni fa: la settimana __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCORSA

Significato/Curiosita : Sette giorni fa: la settimana

I nomi dei giorni della settimana sin dal periodo romano hanno preso il nome dei sette pianeti dell'astronomia classica, e sono stati numerati a partire...

Tuttomercatoweb (de, en, it) francesco scorsa (calciatore), su transfermarkt, transfermarkt gmbh & co. kg. (de, en, it) francesco scorsa (allenatore), su transfermarkt... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

Altre definizioni con sette; giorni; settimana; I sette peccati in un quadro di Hieronymus Bosch; Si lamenta fra i sette nani; La protetta dei sette nani; Cassette per polli; Due giorni per ritemprarsi; Cambia nome ogni 30 giorni ; Tanti sono i mesi di 31 giorni ; Un caldo mese di 31 giorni ; Rebus 36129 | settimana Enigmistica 4736; Rebus 36128 | settimana Enigmistica 4736; Rebus 36118 | settimana Enigmistica 4736; Rebus 36117 | settimana Enigmistica 4736; Cerca nelle Definizioni