Rifugiarsi all estero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rifugiarsi all estero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ESPATRIARE

Significato/Curiosita : Rifugiarsi all estero

Governi locali. il 22 dicembre 1798 il re abbandonò il regno di napoli per rifugiarsi a palermo (dove rimase fino al 1802), lasciando la città di napoli praticamente...

Comunismo (per cui subì censure e persecuzioni politiche, dovendo anche espatriare a causa della sua opposizione al governo autoritario di gabriel gonzález... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

Altre definizioni con rifugiarsi; estero; Angolino ove rifugiarsi ; Il papa che lasciò Roma per rifugiarsi a Gaeta; Ci rappresenta all estero ; Vendere all estero ; Comprare delle merci dall estero ; È bene che non lo sia il colestero lo; Cerca nelle Definizioni