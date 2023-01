Riferimenti ad altre informazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riferimenti ad altre informazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RIMANDI

Significato/Curiosita : Riferimenti ad altre informazioni

Sessuale che consiste nell'inserzione nell'ano o nel retto del pene o di altre parti anatomiche o di oggetti. la presenza nella regione perianale, nel...

Che dominava la vita di tutti gli abitanti. non è difficile ravvisare rimandi al mito di orfeo ed euridice. il profondo sud descritto nell'opera può... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

Altre definizioni con riferimenti; altre; informazioni; La dote di certi musicisti di riconoscere le note senza riferimenti ; I riferimenti a chi ha lavorato a un sito ing; Indice borsistico di riferimenti di Milano; La carta con nome e riferimenti di chi vi scrive; Stanno avanti alle altre ; Rendere conforme un auto... come tutte le altre ; In altre parole, cioè; Si citano con le altre ; Insieme di informazioni del DNA nella cellula; Software in grado di fornire informazioni e rispondere a richieste; Deve carpire informazioni ; informazioni di poco conto; Cerca nelle Definizioni