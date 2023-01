Le quote dello stipendio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le quote dello stipendio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MENSILITÀ

Significato/Curiosita : Le quote dello stipendio

Previsto in italia, che consiste nell'estinzione dello stesso attraverso la cessione di quote del proprio stipendio o salario per un valore fino ad un quinto...

La tredicesima mensilità (più comunemente conosciuta come tredicesima), è una mensilità retributiva aggiuntiva natalizia erogata come retribuzione ai lavoratori... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

Altre definizioni con quote; dello; stipendio; Rappresentano le quote di proprietà di una SpA; Le quote di un debito; Così è chiamato il mercato delle quote finanziarie; Assegnare le quote d eredità; Punta dello scafo o dell aereo per l equipaggio; Neutralità dello Stato riguardo al divino; Storico modello Citroen; Un Elisabetta dello spettacolo; Lo stipendio ante trattenute; Un aggiunta allo stipendio ; Si può dare oltre allo stipendio ; Lo stipendio di un dipendente; Cerca nelle Definizioni