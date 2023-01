Quella per i gatti è in genere piena di sabbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella per i gatti è in genere piena di sabbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LETTIERA

Significato/Curiosita : Quella per i gatti e in genere piena di sabbia

Lo acchiappa in un baleno. inseguendo il gatto giunge fino al giardino di una vecchia casa in rovina in mezzo alla città, piena di gatti. marcovaldo suona...

Al lettieri, all'anagrafe alfredo lettieri (new york, 24 febbraio 1928 – new york, 18 ottobre 1975), è stato un attore statunitense. di origini italiane... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

