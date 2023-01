Quella Pazzi fu realizzata da Filippo Brunelleschi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella Pazzi fu realizzata da Filippo Brunelleschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAPPELLA

Significato/Curiosita : Quella pazzi fu realizzata da filippo brunelleschi

Disambiguazione – "brunelleschi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi brunelleschi (disambigua). presunto ritratto di brunelleschi, masaccio,...

Scrovegni piccola cappella rupestre del 1841 presso il santuario della madonna del carmine di acquafondata (frosinone) la cappella è un edificio religioso... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

