Protegge la merce spedita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Protegge la merce spedita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IMBALLO

Significato/Curiosita : Protegge la merce spedita

Distinti in tre tipi o categorie funzionali: imballo primario (per la vendita), imballo secondario (multiplo), imballo terziario (per il trasporto). l'imballaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

Altre definizioni con protegge; merce; spedita; protegge le labbra; protegge un piccolo taglio; Il mondo deve protegge re quella amazzonica; protegge Cenerentola; Come il camion pieno di merce da trasportare; Tiene la merce nell acqua; merce des- __, se si deve citare il marchio completo; Tipo di dazio per merce esportata; spedita ... come una giornalista; Confezionamento per merce che viene spedita ; Impedisce di parlare spedita mente; L andatura più spedita del cavallo; Cerca nelle Definizioni