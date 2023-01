In politica, lotta di interessi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In politica, lotta di interessi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONFLITTO

Significato/Curiosita : In politica lotta di interessi

Concentrarsi effettivamente sulla lotta alle droghe pesanti. la politica della tolleranza non ha portato ad un maggior consumo di droghe leggere: nei paesi bassi...

Il termine conflitto viene solitamente inteso come un sinonimo di guerra. esso può ad ogni modo essere esteso anche ad altri campi: conflitto tra attori... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

