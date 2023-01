Il peso della stadera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il peso della stadera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ROMANO

Significato/Curiosita : Il peso della stadera

Significati, vedi stadera (disambigua). peso di stadera romana rinvenuto a magasa la stadèra è una bilancia di origine etrusca il cui funzionamento si...

romano canavese – comune italiano nella città metropolitana di torino romano d'ezzelino – comune italiano in provincia di vicenza romano di lombardia –... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

