Personaggio dei tarocchi... a testa in giù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Personaggio dei tarocchi... a testa in giù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : APPESO

Significato/Curiosita : Personaggio dei tarocchi... a testa in giu

Turistica. è un personaggio agile e le sue mosse caratteristiche includono un calcio rotante a testa in giù ed una serie di calci in rapida successione...

Scopo divinatorio. nelle rappresentazioni moderne, l'appeso è un giovane che appare capovolto, appeso per una caviglia al ramo di un albero o allo stipite... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

