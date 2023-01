Partecipano a un moto di ribellione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Partecipano a un moto di ribellione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RIVOLTOSI

Significato/Curiosita : Partecipano a un moto di ribellione

Attivamente i riti islamici o partecipano alle funzioni religiose nelle moschee; il 99% della popolazione rurale e il 70% di quella urbana osserva il digiuno...

Il rivoltoso sconosciuto di piazza tienanmen (foto di jeff widener, associated press). il rivoltoso sconosciuto (in cinese s, wángwéi línp, in inglese... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

Altre definizioni con partecipano; moto; ribellione; partecipano alla corrida con una lunga asta; partecipano alle Olimpiadi; partecipano in combutta a un reato; partecipano agli utili e ai rischi d impresa; Un grosso moto scafo; L Edi dei rally in moto ; La messa in moto ; Lo ieri più remoto ; Capeggiò la ribellione che depose Romolo Augusto; Opera di Giuseppe Verdi su una celebre ribellione scoppiata a Palermo; ribellione a un sopruso; ribellione contro le istituzioni; Cerca nelle Definizioni