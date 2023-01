La parte più alta della schiena del cavallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte più alta della schiena del cavallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GARRESE

Significato/Curiosita : La parte piu alta della schiena del cavallo

Presentassero il gene del sauro. cavallo robusto, possente e infaticabile, è stato utilizzato in passato, soprattutto durante il medioevo, come cavallo da guerra...

Il cerchio giallo evidenzia la posizione del garrese il garrese, nei quadrupedi, è il punto più alto del dorso; tra il collo e il tronco si trova nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

Altre definizioni con parte; alta; della; schiena; cavallo; La sua parte orientale si è resa indipendente dall Indonesia; parte del perigonio floreale; Relativa a una parte dell occhio tipo di trota; Il denaro tenuto da parte ; È alta quando si rischia mollo; La vittoria più esalta nte che venga mai celebrata; Chi li salta , non mangia; Smalta te, verniciate; Il peso della stadera; Il nome della Santanchè; Era al termine della notte in un libro di Céline; Vittorio, noto fisico fondatore della Città della scienza di Napoli; La... schiena della mano; Crescono sulla schiena del maiale; Pezzo di schiena del maiale commestibile; La pinna sulla schiena ; Mezzo per due persone trainato da un cavallo ; Un ornamento per la groppa del cavallo ; Pastore a cavallo toscano; Un ferro di cavallo dotato di attrattiva; Cerca nelle Definizioni