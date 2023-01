Il paese dei più famosi fiordi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il paese dei più famosi fiordi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NORVEGIA

Significato/Curiosita : Il paese dei piu famosi fiordi

Affaccia sull'oceano atlantico e sul mare di barents, è incisa da fiordi famosi in tutto il mondo. le isole svalbard e quella di jan mayen sono classificate...

Disambiguazione – "regno di norvegia" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi regno di norvegia (disambigua). coordinate: 65°n 11°e / 65°n... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

