Nervo chiamato anche patetico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nervo chiamato anche patetico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TROCLEARE

Significato/Curiosita : Nervo chiamato anche patetico

Seguito all'autopsia, eseguita il giorno dopo la sua morte, risultò che il nervo acustico del musicista era completamente atrofizzato, pertanto nessuna cura...

Illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. il nervo trocleare o nervo patetico costituisce il iv paio di nervi cranici. è un nervo motorio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

Altre definizioni con nervo; chiamato; anche; patetico; C è quello solare e quello nervo so; Il nervo che permette di articolare la lingua; Medico del sistema nervo so; Nodo di tessuto nervo so; chiamato ... in trappola; Una volta indipendente, si è chiamato Bangladesh; Così viene chiamato il letto nuziale; Così è chiamato il fringuello australiano che è diffuso come animale domestico; Plantigrado anche polare; Lo è anche il baribal; C è anche la culinaria; Stanche zza, svogliatezza; Il patetico pagliaccio francese; Cerca nelle Definizioni