Un modesto ristorante - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : TRATTORIA

Significato/Curiosita : Un modesto ristorante

Correlati, e vi sono spesso piccoli bar, una caffetteria oppure un modesto ristorante e, quasi sempre in ogni piano, qualche distributore automatico ed...

trattoria il pino in san gimignano (si) via cellolese 4 in toscana la trattoria è un esercizio pubblico, prevalentemente di tipo popolare, tipicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

