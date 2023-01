Miscuglio di liquidi acquosi e oliosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Miscuglio di liquidi acquosi e oliosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EMULSIONE

Significato/Curiosita : Miscuglio di liquidi acquosi e oliosi

Disambiguazione – se stai cercando il concetto di emulsione in fotografia, vedi emulsione fotografica. a sinistra: acqua, olio di oliva e lecitina di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

