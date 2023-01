Luis, ex-asso del calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luis, ex-asso del calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SUAREZ

Significato/Curiosita : Luis ex-asso del calcio

Cagliari calcio, meglio noto come cagliari, è una società calcistica italiana con sede nella città di cagliari. milita in serie b, la seconda divisione del campionato...

Luis alberto suárez díaz (salto, 24 gennaio 1987) è un calciatore uruguaiano, attaccante del grêmio e della nazionale uruguaiana. in carriera ha vinto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

Luis alberto suárez díaz (salto, 24 gennaio 1987) è un calciatore uruguaiano, attaccante del grêmio e della nazionale uruguaiana. in carriera ha vinto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

Altre definizioni con luis; asso; calcio; Nome che può precedere Grazia o luis a; Un luis scrittore cileno; Affluis ce nel Rodano; I limiti di luis ; Nello stesso lasso di tempo; Casso ne per merci; Nell antica Roma, triumviro con Cesare e Crasso ; Chi lo fa. fa chiasso ; La squadra di calcio americana in cui giocò Chinaglia; Lo deve fare il portiere di calcio ; Un... vertice del campo di calcio ; Così è detto il calcio negli Stati Uniti;